W czwartek (19 września) fala powodziowa przechodzi przez kolejne miasta Dolnego Śląska, m.in. przez Wrocław. Premier Tusk przestrzegał przed „nieuzasadnionym nastrojem euforii i ulgi, że najgorsze już za nami”. „Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i starali się trafnie odgadywać trend wzrostu stanu rzek” – mówił.

Przez Wrocław przechodzi w czwartek (19 września) fala powodziowa. Stan wody w Odrze jest bardzo wysoki, ale rzeka nie wyrządziła szkód w centrum miasta i okalających je dzielnicach. Na Ostrowie Tumskim, w ścisłym centrum Wrocławia, budowle sakralne, hotele i kamienice zostały zabezpieczone workami z piaskiem. Na osiedlu Kozanów, które było zalane w 1997 r. i w 2010 r., również są zabezpieczenia z worków z piaskiem. Najtrudniej jest na zachodzie miasta, gdzie przepływa Bystrzyca. W osiedlach Marszowice i Stabłowice do późnych godzin nocnych mieszkańcy układali worki z piaskiem. Część ulicy tam jest podtopiona.

W czwartek rano premier Donald Tusk, który w stolicy Dolnego Śląska wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego, ocenił, że „jest za wcześnie, aby ogłaszać pokonanie powodzi we Wrocławiu”. Ostrzegł przed „nieuzasadnionym nastrojem euforii i ulgi, że najgorsze już za nami”.

– Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i starali się możliwie trafnie odgadywać ten trend (wzrostu stanu rzek – PAP), abyśmy wrocławian umieli precyzyjnie informować

– dodał.

Jak mówił, prognozy ze środy, jeśli chodzi o stan wody, były bardziej optymistyczne niż stan faktyczny.

Tusk ostrzegł przed próbami dezinformacji. Jak mówił, namierzono osobę, która przebrana w mundur wizytuje – poruszając się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych – różne miejsca, udając wojskowego, i informuje, że za chwilę będą wysadzone wały.

– To już nie jest zabawa, to nie jest amatorka, tylko to są poważne kwestie

– mówił.

Zapewnił, że nikt nie ma zamiaru wysadzać wałów przeciwpowodziowych.

Po godz. 17 premier poinformował, że ABW zatrzymała osobę, która dezinformowała mieszkańców o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w walkę ze skutkami powodzi zaangażowanych jest 16 tys. żołnierzy, a w weekend będzie ich ponad 20 tysięcy. Zapewnił, że służby państwowe i wojsko pozostaną na terenach popowodziowych tak długo, aż życie mieszkańców wróci do normalności.

Szef MON, który przebywa w czwartek w dotkniętej powodzią Nysie, oświadczył podczas konferencji prasowej, że mosty w Głuchołazach zostaną odbudowane w ciągu najbliższych dni. Została też rozpoczęta specjalna operacja pod nazwą „Feniks”. Jej celem jest odbudowa zniszczonych przez powódź regionów Polski. Jak dodał, operacja „Feniks” będzie wieloetapowa. Na razie ma trwać do 31 grudnia, z możliwością przedłużenia.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że na terenie objętym powodzią drogi krajowe są nieprzejezdne w czterech miejscach. Dodał, że przywrócono ruch kolejowy na linii Nysa – Kamieniec Ząbkowicki – Kłodzko. Poinformował, że do Głuchołaz dotarło wojsko i elementy konstrukcyjne mostu.

W ocenie prezes Wód Polskich Joanny Kopczyńskiej największym problemem jest teraz przesiąkanie wału na rzece Mała Panew w miejscowości Czarnowąsy. Kopczyńska podała też. że stan zbiornika Mietków i polderu Racibórz jest stabilny.

Podczas porannego posiedzenia sztabu kryzysowego przekazano też najważniejsze informacje z miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie powódź spowodowała ogromne szkody. W Lądku-Zdroju w efekcie inwentaryzacji budynków 75 obiektów zakwalifikowano jako zagrażające osobom tam przebywającym, w Stroniu Śląskim 31 – poinformował nadbryg. Michał Kamieniecki, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe w tych dwóch miejscowościach. Podał też, że w większości miejsc w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim została przywrócona woda. Po posiedzeniach sztabów kryzysowych zwołanych w tych miejscowościach przekazał, że jednym z priorytetowych zadań oprócz sprzątania jest organizowanie wysypiska i przywrócenie drożności kanalizacji.

Alarm powodziowy ogłosił w czwartek sztab kryzysowy w Krośnie Odrzańskim. Do Odry wpływa tam fala kulminacyjna z Bobru. W urzędach są wyznaczone całodobowe dyżury, a rzeka jest stale monitorowana – poinformował dyrektor biura wojewody lubuskiego Sławomir Pawlak.

Kpt. Michał Wójtowicz z PSP w Oławie powiedział PAP, że sytuacja powodziowa w tym mieście jest opanowana. W nocy przez miasto przechodziła fala kulminacyjna na Odrze, podniósł się też poziom wody w Oławie. Nie doszło jednak do nowych podtopień, wały są na bieżąco uszczelniane.

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz podczas czwartkowej konferencji prasowej zapewnił, że w mieście nie ma już zagrożenia powodzią. Zaznaczył jednak, że są jeszcze miejsca, gdzie mieszkańcy walczą z wodą.

MEN z kolei poinformowało, że uruchamia platformę „Szkoły Szkołom”. Szkoły dotknięte skutkami powodzi będą mogły zgłosić swoje potrzeby, co umożliwi skierowanie precyzyjnie pomocy do placówek, które najbardziej jej potrzebują – przekazała ministra edukacji Barbara Nowacka. MEN uruchomiło też linię wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych w wyniku powodzi nauczycieli i nauczycielek, uczniów i uczennic oraz rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jej numer to 22 347 48 97.

W czwartek do Wrocławia przybyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która weźmie udział w szczycie powodziowym. Będą w nim uczestniczyli także premierzy Polski Donald Tusk, Czech Petr Fiala, Słowacji Robert Fico i kanclerz Austrii Karl Nehammer.