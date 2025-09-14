Pomnik „Niezatapialni” zostanie dziś (14 września) odsłonięty w Lądku Zdroju.
W rocznicę powodzi na Wyspie Młyńskiej na Białej Lądeckiej stanie rzeźba lwa i niedźwiedzia w objęciach.
Grafika przedstawiająca zwierzęta z herbów Stronia Śląskiego i Lądka stała się symbolem solidarności obu miast, zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź – przypomina Karolina Sierakowska z Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku –
Zdroju:
Spotkanie ma nie przypominać mieszkańcom o tragedii, ale o solidarności, której doświadczyli w ubiegłym roku – podkresla Karolina Sierakowska:
Grafika przedstawiająca lwa i niedźwiedzia w objęciach, stworzona przez Radosława Pietragę, od roku pomaga w procesie odbudowy. Trafiła między innymi na magnesy i inne pamiątki, których sprzedaż pomaga w odbudowie miast zniszczonych przez powódź. Billboardy z nią zawisły na wjeździe do Lądka i Stronia.
