Ponad 22,8 mln zł rządowej dotacji otrzyma powiat żagański na odbudowę uszkodzonego podczas ubiegłorocznej powodzi mostu na rzece Bóbr w Małomicach. We wtorek (14 października) została podpisana umowa w tej sprawie – poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki.

Dotacja pokryje całość kosztów przedsięwzięcia. Przeprawa w ciągu drogi powiatowej nr 1042F została uszkodzona we wrześniu 2024 r. Od tego czasu ruch na moście odbywa się wahadłowo.

Powiat żagański za rządowe wsparcie na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi zrealizuje łącznie sześć zadań o łącznej wartości ponad 44,5 mln zł. Wsparcie trafiło również do mieszkańców z powiatu. Poszkodowane rodziny otrzymały zasiłki, a na remonty budynków mieszkalnych i gospodarczych przeznaczono ponad 3,5 mln zł.

Urząd wojewódzki przekazał, że dla całego woj. lubuskiego na pomoc po powodzi z 2024 r. rząd przeznaczył 169,4 mln zł. Zostały one przeznaczone m.in. na wypłaty zasiłków dla 862 poszkodowanych rodzin, odbudowę mienia komunalnego (73 zadania), remonty trzech szkół oraz inne działania.

To ogromne rządowe wsparcie dla regionu i jego mieszkańców doświadczonych przez niszczycielski żywioł

– podkreślił cytowany w komunikacie wojewoda lubuski Marek Cebula.

Remont mostu w Małomicach to największe pod względem wartości zadanie objęte rządową pomocą.