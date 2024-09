Jest za wcześnie, aby ogłaszać pokonanie powodzi we Wrocławiu – ocenił w czwartek rano premier Donald Tusk, który w stolicy Dolnego Śląska wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Ostrzegł przed próbami dezinformacji.

Premier ostrzegł przed „nieuzasadnionym nastrojem euforii i ulgi (…) że najgorsze już za nami”. „Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i starali się możliwie trafnie odgadywać ten trend (wzrostu stanu rzek – PAP), abyśmy wrocławian umieli precyzyjnie informować” – dodał. Szef rządu zaznaczył też, że wczorajsze prognozy – jeśli chodzi o stan wody – były bardziej optymistyczne niż stan faktyczny.

Tusk ostrzegł przed próbami dezinformacji. Jak mówił, namierzono osobę, która przebrana w mundur wizytuje – poruszając się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych – różne miejsca udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzone wały.

– To już nie jest zabawa, to nie jest amatorka, tylko to są poważne kwestie