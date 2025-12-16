Starostwo Powiatowe w Żaganiu podpisało umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na odbudowę mostu w Małomicach. Cała inwestycja obejmująca projekt, jak i budowę przeprawy przez Bóbr to ponad 22 miliony złotych.

Dotacja pokrywa całość zadania. – Pieniądze otrzymaliśmy z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W sumie realizujemy sześć inwestycji popowodziowych na terenie powiatu. Ta jest największa – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

– Praktycznie cała konstrukcja zostanie rozebrana, bo powódź wyrządziła duże szkody. Można powiedzieć, że roboty będą wykonywane od podstaw – zaznacza Mariusz Krugły:

Most w Małomicach ma zostać oddany do końca 2027 roku.