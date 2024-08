Premier Donald Tusk oświadczył, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich. Dodał, że realna perspektywa, o której możemy mówić, biorąc pod uwagę wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje MKOL, to 2040 lub 2044 r.

Szef rządu podczas piątkowej (16 sierpnia) konferencji prasowej na boisku Orlik w Karczewie (woj. mazowieckie) zapowiedział starania Polski o organizację Igrzysk Olimpijskich.

– Realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to 2040 lub 2044 rok

– powiedział premier.

Podkreślił, że Polska nie ma powodu do żadnych kompleksów. Wskazał, że organizacja Euro 2012 w Polsce do dziś jest wspominana przez partnerów europejskich jako majstersztyk organizacyjny. Jak dodał, doceniany jest m.in. fakt, że „zdążyliśmy z autostradami, lotniskami, stadionami, a w wielu miejscach startowaliśmy od zera”.

Minister sportu Sławomir Nitras zapewnił, że od strony organizacyjnej Polska jest w stanie przeprowadzić Olimpiadę.

– Wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy

– stwierdził.

Zapowiedział, że w listopadzie ma zamiar przedstawić założenia nowej strategii rozwoju polskiego sportu. Dodał, że ma być to strategia do 2040 roku, z myślą o przygotowaniach do organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce.

– Mam nadzieję, że zimę, wiosnę przyszłego roku spędzimy na poważnej dyskusji ze środowiskiem sportu, jak doprowadzić do tego, by igrzyska w Polsce odbyły się, były sukcesem i kołem zamachowym nie tylko dla sportu, ale całej Polski, jak to się stało z Euro 2012

– powiedział minister sportu.

Zaznaczył, że organizacja Euro 2012 w Polsce była wielkim cywilizacyjnym projektem.

– Igrzyska mogą być jeszcze większym cywilizacyjnym projektem, tylko musimy się do tego dobrze przygotować

– ocenił Nitras.

Podkreślił, że Orlik w Karczewie jest jednym z pierwszych, które zostały oddane do użytku. Zauważył, że przez ostatnie dziesięć lat, „bo wcześniej nie było takiej potrzeby, a potem nie widziano takiej potrzeby”, nie było żadnych środków na modernizację tej infrastruktury.

– Jesteśmy gotowi na to, aby w ciągu najbliższych dwóch lat zabezpieczyć pieniądze na modernizację wszystkich 2604 Orlików. Jesteśmy też finansowo gotowi na sfinansowanie w ciągu trzech lat budowy 1000 nowych Orlików

– oświadczył minister sportu.

Premier przypomniał, że jest współautorem programu Orlików, który zakładał budowę boiska w każdej gminie do 2012 r. Jak stwierdził szef rządu, „była to najlepsza rzecz, jaka mu się przytrafiła”.

Tusk ocenił też, że finansowanie polskiego sportu, zarówno olimpijskiego, jak i tego na niższych szczeblach, musi być przejrzyste. Odniósł się w ten sposób do wątpliwości związanych z wydawaniem pieniędzy przez związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski.

Premier zauważył, że istnieją formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zobowiązują takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości, do dostępności opinii publicznej do sprawozdań finansowych. Zaznaczył, że atmosfera, iż te informacje są tajne, jest dewastująca dla morale polskiego sportu.

– To musi się bezwzględnie skończyć. W przypadku sprawdzenia wszystkich potencjalnych nieprawidłowości my i tak już działamy. Krajowa Administracja Skarbowa, inne służby będą tak czy inaczej bezlitośnie rozliczały z każdej wydanej złotówki działaczy sportowych, związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski

– zapewnił szef rządu.

Premier podziękował też ministrowi sportu za pracę nad projektem nowelizacji ustawy o sporcie, m.in. za przepisy dotyczące wzmocnienia pozycji kobiet w sporcie. Jak powiedział premier, sytuacja kobiet w polskim sporcie to „nadal coś skandalicznego”.

– W ciągu najbliższych tygodni przeprowadzimy nowelizację przepisów, zgodnie z którą 30 proc. miejsc we władzach związków sportowych będzie dla kobiet; ustawa będzie miała też wymiar antyprzemocowy

– zapowiedział Tusk.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o sporcie, który jest w Sejmie i przeszedł pierwsze czytanie, przewiduje m.in. zmiany dotyczące zasiadania kobiet we władzach związków sportowych. Ma ich być 30 procent, jeżeli liczba członków zarządu wynosi więcej niż pięć osób. Jeśli członków jest mniej, w zarządzie ma znaleźć się przynajmniej jeden przedstawiciel każdej z płci.

Müller: zapowiedź ws. igrzysk stoi w kontrze do wcześniejszych wypowiedzi PO o megalomanii w inwestycjach

Pomysł organizacji igrzysk, to kontynuacja zapowiedzi rządu PiS i prezydenta Andrzeja Dudy – powiedział europoseł PiS Piotr Müller. W jego ocenie, potwierdzenie przez premiera Donalda Tuska dalszych starań w tym zakresie stoi w kontrze do wcześniejszych wypowiedzi polityków PO o megalomanii w inwestycjach.

Europoseł PiS oraz były rzecznik rządu Piotr Müller pytany przez PAP o tę zapowiedź powiedział, że pomysł organizacji igrzysk, to kontynuacja zapowiedzi rządu PiS i prezydenta Andrzeja Dudy.

– Natomiast dzisiejsze potwierdzenie dalszych starań w tym zakresie stoi w kontrze do wcześniejszych wypowiedzi Platformy Obywatelskiej o megalomanii w inwestycjach czy wydarzeniach

– ocenił.

– Jednocześnie warto zauważyć, że właśnie pod kątem organizacji tak dużego wydarzenia konieczne jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury transportowej. Niezwykle pomocna byłaby tutaj budowa CPK – pod kątem lotniska i linii kolejowych

– dodał Müller.

Polityk PiS wyraził w tym kontekście nadzieję, że w związku z zapowiedziami premiera nastąpi odpowiednia refleksja w tym zakresie.

Pod koniec września ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki ogłosił, że jest „naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o Letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036”.

Do tej pory Polska tylko raz starała się o prawo przeprowadzenia igrzysk – w 2006 roku zimowa olimpiada mogła gościć w Krakowie i Zakopanem, ale członkowie MKOl w głosowaniu już w pierwszej turze postawili na Turyn.

Pomysł premiera skrytykowała też koalicyjna koleżanka Anna Maria Żukowska

– Może najpierw do tego 2040 r. postawmy chociaż jedną elektrownię atomową. Jak starczy kasy, róbmy igrzyska

– napisała na platformie X.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Może najpierw do tego 2040 r. postawmy chociaż jedną elektrownię atomową. Jak starczy kasy, róbmy igrzyska. Ale, do cholery, w naszym rejonie Europy powinny być jakieś priorytety. https://t.co/F1AvH3JCzD — Anna-Maria Żukowska ????‍+? (@AM_Zukowska) August 16, 2024

– Chleba nie będzie, będą igrzyska. Ale to przerabiamy w zasadzie codziennie

– dodał Jan Kanthak, poseł Suwerennej Polski