Rusza długo oczekiwana przez mieszkańców ulica Chopina w Żaganiu. Prace realizowane są przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Koszt robót to prawie 2 miliony złotych. Wykonawcą jest nowosolska firma.

Stan nawierzchni w tej lokalizacji był w fatalnym stanie. – Nie jest ważne, że to krótki odcinek drogi. Ważne jest to, że tu mieszkają ludzie. Chcemy, aby skończyły się ich kłopoty z dojazdem do posesji – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Oprócz nowej nawierzchni bezpiecznie będą mogli się tu poruszać zarówno piesi, jak i rowerzyści – zaznacza burmistrz Kowal:

Dodajmy, że wykonawca ma 13 miesięcy na realizację prac.