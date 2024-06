W podżagańskim Bożnowie trwa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Obiekt ze względu na zły stan techniczny był wyłączony z użytkowania przez kilka lat. Prace odbywają się przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Koszt robót to ponad 3 miliony złotych.

Inwestycja obejmuje przebudowę świetlicy oraz terenu do niej przyległego. – To kompleksowe zadanie. Praktycznie miejsce to zmieni się zupełnie. Bardzo nas cieszy fakt, że ruszyliśmy z robotami, bo mieszkańcy na to czekali – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Otrzymaliśmy znaczące dofinansowanie do wykonania tej modernizacji. Bez niego nie byłoby to łatwe – zaznacza włodarz gminy:

Prace związane z przebudową świetlicy w Bożnowie mają zakończyć się w październiku tego roku.