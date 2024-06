Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN powołało w poniedziałek na prezesa spółki Daniela Świętochowskiego, a na wiceprezesa Piotra Gryskę. Na stanowiskach wiceprezesów PERN pozostali Marcin Giemza oraz jako reprezentant załogi Zdzisław Koper – podała spółka w komunikacie.

Dotychczas Daniel Świętochowski był dyrektorem pionu handlowego, natomiast Piotr Gryska pełnił wcześniej funkcję kierownika działu zgodności.

– Przed PERN stoją ciekawe i ambitne wyzwania. Pamiętając o naszej podstawowej misji, dbaniu o bezpieczeństwo energetyczne państwa, musimy odpowiadać na zmiany i trendy rynkowe

– powiedział Świętochowski, cytowany w poniedziałkowym komunikacie spółki.

Nowy prezes podkreślił przy tym: „Mamy doświadczoną i ambitną kadrę oraz potencjał, które pozwolą PERN odpowiedzieć na wyzwania przyszłości”.

PERN informował wcześniej, że 2 maja ówczesny prezes spółki Mirosław Skowron złożył rezygnację. Nie podano wówczas powodów tej decyzji.

Pełną treść informacji znajdziecie na stronie >>https://www.pern.pl/<<.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech – Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca oraz paliw płynnych.