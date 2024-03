Chór Singakademie we Frankfurcie nad Odrą ma swoją renomę na rynku wykonawczym. Chętnie dołączają do niego Polacy z pobliskich Słubic i innych miejscowości. To zarówno chór główny, jak i chór chłopięcy, dziecięcy i inne grupy śpiewacze.

– Zawsze czekamy na chętnych, bo śpiew to ogromna atrakcja, czego doświadczyć można w trakcie koncertów – mówi Tomasz Stefański, członek Singakademie we Frankfurcie nad Odrą.

A dziś o 15.00 chór Singakademie we Frankfurcie nad Odrą zaprasza na Requiem Brahmsa. Oprócz chóru wystąpią soliści i orkiestra symfoniczna, a dyrygentem będzie Rudolf Tiersch.