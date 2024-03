Potrzeba więcej zaangażowanych kobiet w życiu publicznym – powiedziała minister do spraw równości, Katarzyna Kotula podczas Forum Kobiet w Sejmie. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że kobiety polityce nie są od ocieplania relacji ani umilania otoczenia, ale od wykonywania swojej pracy.

W sobotę w Sejmie odbyło się „FORUM KOBIET – Kobiety, polityczki, wybory samorządowe” zorganizowane przez Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. W panelu „Droga do polityki, z ruchów społecznych do rządu” wzięły udział trzy kobiety piastujące urząd ministra w rządzie Donalda Tuska: szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka – ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, ministra do spraw równości Katarzyna Kotula oraz szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Feminizm to szanowanie wyboru każdej kobiety niezależnie od tego, czy jest w polityce do piętnastu lat lub tylko od kilku miesięcy, czy też zdecydowała się zostać w domu i wychowywać piątkę dzieci. Jeśli to jest jej wybór, to powinniśmy to szanować

– powiedziała Katarzyna Kotula.

Zachęciła kobiety, aby nie zrażały się trudnościami w polityce. „Żeby dokonać zmiany – na każdym poziomie – w samorządzie oraz w dużej polityce na Wiejskiej potrzebujemy więcej zaangażowanych kobiet” – oceniła.

Nie wystarczy ubrać spodni, żeby zapanowała równość między kobietami i mężczyznami w życiu społecznym, gospodarczym, na rynku pracy, czy gdziekolwiek indziej

– stwierdziła Dziemianowicz-Bąk.

Zaznaczyła, że kobiety tym bardziej będą skuteczne, im więcej będą miały narzędzi oddziaływania. „Są one w polityce – w samorządzie, parlamencie czy rządzie. Nie ma więc nic wstydliwego, żeby sięgnąć po te narzędzia” – powiedziała minister.

Zastrzegła, że kobietami nie kieruje „rządza władzy czy nadmierna ambicja” ale „to jest po prostu chęć robienia rzeczy i robienia ich skutecznie”. Zwróciła uwagę, że te same cechy w przypadku mężczyzn traktowane są jako zalety.

Nie jesteśmy w polityce ani od ocieplania relacji ani od umilania otoczenia. Jesteśmy od robienia naszej pracy

– podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

W liście do uczestniczek forum marszałek Sejmu – Szymon Hołownia wyraził radość, że coraz więcej kobiet jest aktywnych politycznie na szczeblu lokalnym. Jak zaznaczył, „wierzę w waszą moc sprawczą, siłę i determinację”.