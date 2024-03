Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła byłemu prezesowi NCBR Investment Fund Krzysztofowi B. zarzuty wyłudzenia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ośmiu milionów złotych i prania brudnych pieniędzy. Potwierdził to na konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek.

Jego zdaniem zarzuty świadczą o tym, że służby zaczęły działać i reagują na zgłoszenia łamania prawa. Minister ocenił, że to dopiero początek tego procesu, ponieważ wiadomo już, jakie patologie zachodziły, jeśli chodzi o dysponowanie środkami w NCBiR. „Chcę zapewnić, że wszystkie nieprawidłowości, które kierownictwo Centrum odkryje, będą natychmiast kierowane do prokuratury, żeby osoby odpowiedzialne za to poniosły konsekwencje” – mówił Dariusz Wieczorek.

NCBR Investment Fund to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa będące w fazie wzrostu lub ekspansji, czy też komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych. Jego roczny budżet inwestycyjny to ponad 100 milionów złotych, a wartość pojedynczej inwestycji wynosi od trzech do 15 milionów euro.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego poinformował także, że zgodnie z jego decyzją profesor Jerzy Małachowski został powołany na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednocześnie Dariusz Wieczorek odwołał ze stanowiska doktora Jacka Orła, pełniącego dotychczas obowiązki dyrektora NCBR.

Profesor Jerzy Małachowski podkreślił na konferencji prasowej, że priorytetem działalności NCBR musi być przede wszystkim nauka – żeby podmioty naukowe, instytuty i uczelnie brały udział w rozwoju i wdrażaniu nowych technologii. „Przede wszystkim pamiętajmy, że środki, które są tutaj inwestowane w rozwój kapitału ludzkiego mają służyć też rozwojowi gospodarczemu Polski” – podkreślił.