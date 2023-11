Za kilka tygodni Polską będzie kierował nowy rząd. Jakie oczekiwania wobec nowych ministrów mają lubuscy samorządowcy?

Zgodnie liczą na zachowanie wsparcia finansowego, które pomaga gminom realizować społecznie potrzebne inwestycje.

– Przede wszystkim zależy nam, aby wszelkie konkursy ogłaszane przez ministerstwa, czy przez wojewodę, były na takim co najmniej poziomie, jak do tej pory – mówi Danuta Madej, burmistrz Żar.

Wójt gminy Gubin dodaje, że wsparcie modernizacji infrastruktury to postęp cywilizacyjny, ale także poprawa jakościowa życia mieszkańców. – Liczę, że tak będzie nadal – mówi Szymon Naglik.

W podobnym tonie wypowiada się wójt gminy Żary. – Liczymy na to, że nowy rząd zapewni samorządom bezpieczeństwo pracy, zarówno finansowe, jak i administracyjne – tłumaczy Leszek Mrożek.

Samorządowcy wskazują też na potrzebę rozwiązania problemu finansowania oświaty. Subwencja oświatowa od dawna nie pokrywa faktycznych wydatków na jej utrzymanie w gminach.