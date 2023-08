Hello, Hello! Co powiecie na taki zestaw nowości?! Przed nami kontynuacja 'Planów’ Lacklustera z Zalią, nowe single Red Lips i Olivera Tree, a także duet BeMy i Grega Barneya oraz zaskakujące nagranie Jamesa Blunta.

LACKLUSTER; ZALIA Zmiana Planów

Lackluster i Zalia wracają z kontynuacją hitowych 'planów’. Rok temu Zalia i Lackluster podbili serca słuchaczy swoimi historią o wakacyjnej miłości połączonej z podróżowaniem. W streamingach piosenka wykręciła liczbę ponad 5 mln odtworzeń. Tym razem zapraszają na 'Zmianę Planów’ – pierwszą w takim rodzaju kontynuację piosenki.

– Zmiana planów jest zapiskiem z lata spędzonego w mieście. Dla mnie ten numer to próba zapomnienia o bliskiej osobie na wszelkie sposoby, a finalnie pogodzenie się z tym, że pozbywanie się jej z życia nie jest dobrym pomysłem. Bo przecież ostatecznie – dobrze że cię mam… – tłumaczy Lackluster.

– Dla mnie ta piosenka to update tego co stało się u nas w ostatnim roku, opowieść o naszych nowych doświadczeniach. Totalny plot twist po tym co zapowiadały 'Plany’. To co pierwotnie zamierzaliśmy nie wypaliło, więc skończyło się na zmianie planów, czyli wakacjach w Warszawie- dodaje Zalia.

RED LIPS Dzika Rzeka

Dokładnie 10 lat temu ukazał się debiutancki album zespołu Red Lips 'To Co Nam Było’. Przez ostatnią dekadę muzycy wydali trzy studyjne albumy i zagrali setki koncertów. Dziś grupa przedstawia swoim słuchaczom pierwszy singiel z nowego materiału – 'Dzika Rzeka’. Piosenka dotyka problemu z samoakceptacją – tak bardzo powszechnego w obecnych czasach, w szczególności wśród młodych ludzi.

– Pisałam ją o sobie i o wszystkich, którzy każdego dnia mierzą się z niskim poczuciem własnej wartości i nie czują się komfortowo we własnej skórze, we własnym ciele. Jako DDA doskonale znam to uczucie i wiem jak trudno być sobą w tym wyidealizowanym świecie. Mam nadzieję, że każda niespokojna dusza zostanie ukojona na chwilę dzięki tej piosence – mówi Ruda (wokalistka, producentka i autorka tekstu).

OLIVER TREE One & Only

Oliver Tree wciąż rozbudza apetyty przed premierą swojego trzeciego studyjnego albumu 'Alone In A Crowd’ (premiera 29 września), prezentując najnowszy singiel 'One & Only’. Piosence towarzyszy teledysk nakręcony w Belgradzie, w Serbii i wyreżyserowany przez samego Artystę.

Klip stanowi zabawną kontynuację poprzedniego wideo 'Bounce’ z najnowszym wcieleniem Tree – projektanta mody o imieniu Cornelius Cummings.

Jego nadchodzący album przybliża jasne i mroczne strony ludzkiej natury w popkulturze, będąc jednocześnie lustrem pokazującym pełną absurdalność naszej rzeczywistości. Płyta porusza tematy samotności, braku więzi, ludzkich doświadczeń.

BEMY; GREG BARNEY California Sober

Ostatni singiel promujący drugą płytę BEMY jest już dostępny. Drugi album BEMY ukaże się 15 września.

’Sorry Not Sorry’ wypełniony będzie funkiem i groovem – brzmieniem, do którego BEMY przyzwyczaja swoich słuchaczy od wydania hitowego '6 Seconds’ w zeszłym roku. 'California Sober’ idealnie dopełnia tę układankę. Debiutancka płyta BEMY 'Grizzlin’ wyszła w 2016 roku, a po jej ukazaniu zespół był nominowany nagrody Fryderyk w kategorii debiut roku.

W piosence można usłyszeć także Grega Barneya, młodego rapera z Krakowa. BEMY znaleźli go na TikToku, na którym Greg dogrywa swoje rapowe zwrotki do znanych piosenek w cyklu 'If I Had a Verse On’.

– Zachwyciło nas, że Greg nawija po angielsku w stylu amerykańskich raperów, bez żadnego akcentu. Jego flow idealnie wpasowuje się w vibe naszego singla. To jest polski Jack Harlow.

.Z okazji premiery nowego albumu BEMY zagra specjalny koncert w Warszawie, a następnie ruszy w trasę koncertową po Polsce. Latem zespół wystąpił m.in. w Chałupach na festiwalu Hell Riders, a także podczas finału międzynarodowego konkursu dla mężczyzn, Mister Supranational 2023. Wraz z partnerką Matti Rosinskiego, Effy, wykonali wspólnie zeszłoroczny hit BEMY '6 Seconds’.

JAMES BLUNT Beside You

James Blunt wraca z nowym albumem 'Who We Used To Be’, który promuje zwiewny, energiczny, rockowy singiel 'Beside You’. Premiera albumu zaplanowana jest na 27 października tego roku.

Za produkcję materiału odpowiada The Six, pochodzący z Manchesteru kolektyw, który na koncie ma współpracę z takimi wykonawcami, jak Clean Bandit, Marshmello czy James Arthur. 'Beside You’ to pozytywny, wakacyjny hymn – zapewnia Blunt. Swego rodzaju świętowanie. Podnoszący na duchu banger o tym, że w końcu jesteś z kimś, kogo szukałeś przez całe życie.

James Blunt, który wkrótce będzie świętował 20. rocznicę na scenie, stał się czymś w rodzaju skarbu narodowego. Szanowany jest za szczerość, dowcip i urok, które prezentuje nie tylko na płytach, ale i popularnym koncie twitterowym.

Jego debiutancki album 'Back To Bedlam’ z 2004 roku zawierał światowy hit 'You’re Beautiful’ i stał się jednym z dziesięciu najlepiej sprzedających się albumów tej dekady. James Blunt zdobył dwie nagrody Brit Awards, dwie nagrody Ivor Novello Awards i otrzymał 5 nominacji do Grammy.

