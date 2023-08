Nikola Horowska i Łukasz Żok kończą przygotowania do rozpoczynających się w sobotę w Budapeszcie lekkoatletycznych mistrzostw świata. Oboje zawodników ALKS AJP Gorzów jest przewidzianych do startu w sztafecie 4×100 metrów. Trener tego klubu Tomasz Saska mówi, że jest spokojny o dyspozycję Horowskiej i Żoka a ich ewentualny występ to już kwestia decyzji trenerów kadry: