Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca. Z tej okazji w Świebodzińskim Domu Kultury odbył się Wieczór Tańca Współczesnego. W wydarzeniu wzięły udział grupy taneczne w różnym wieku. Od dzieci po dorosłych. Część z nich na co dzień tańczy w sekcjach Domu Kultury, część to podopieczni fundacji Obiekt Kulturalny, a część to goście z innych miast.

– Zależało nam na integracji międzypokoleniowej – mówi Aleksandra Charabin z fundacji Obiekt Kulturalny.

Gabriela Rzeszótko, która na co dzień tańczy w Teatrze Ruchu pod okiem Wioletty Jocz. Jak mówi to nie tylko forma ekspresji ale także głębszy przekaz:

Dodajmy, że festiwal ma być cykliczny.