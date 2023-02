Gmina Przytoczna, podobnie, jak liczna grupa samorządów z naszego regionu, należy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Kilkanaście miesięcy temu Przytoczna przystąpiła do inicjatywy o nazwie Lubuski SIM, której przewodniczy Szprotawa. – Po miesiącach przygotowań coś się zaczyna dziać, a my liczymy na rozwój budownictwa mieszkaniowego, bo mieszkań u nas brakuje – mówi Bartłomiej Kucharyk, wójt Przytocznej.

Pierwsze mieszkania miałyby powstać w stolicy gminy.