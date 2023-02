Pajulahti w Finlandii to miejsce, gdzie ebut.pl Stal Gorzów na wspólnym obozie przygotowuje się do nowego sezonu. Nowy kierunek ma być pozytywnym impulsem dla zawodników. Obóz rozpoczął się wczoraj, a zawodnicy nie ukrywają, że są pod dużym wrażeniem przygotowanych zajęć i atrakcji. Dla Martina Vaculika to pierwszy pobyt w tym kraju