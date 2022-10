Starostwo powiatowe w Żarach zawarło umowę z firmą Feniks V, na dodatkowy przewozów osób na liniach komunikacyjnych, przebiegających po terenie powiatu żarskiego, w ramach publicznego transportu zbiorowego. – Na realizację Lokalnego Transportu Zbiorowego nasz powiat prawie 217 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – informuje Józef Radzion, starosta żarski.

Na dodatkowe przewozy osób na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie powiatu żarskiego, gminy do niego należące przekazały w sumie 85 tysięcy złotych, co pozwoliło na uruchomienie 10 dodatkowych linii. Porozumienie obowiązywać będzie na razie do końca roku.