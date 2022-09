Europie nie grozi brak żywności – zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Bezpieczeństwo żywnościowe było jednym z tematów nieformalnego posiedzenia ministrów rolnictwa w Pradze.

Unijni ministrowie rozmawiali między innymi o wsparciu Ukrainy w eksporcie zboża. Jak powiedział Janusz Wojciechowski, w pierwszym miesiącu po rosyjskiej agresji kraj ten wyeksportował 200 tysięcy ton zboża. Obecnie, dzięki unijnym korytarzom solidarnościowym, Ukraina eksportuje miesięcznie 3 miliony ton drogą lądową i 1,5 miliona drogą morską. „Eksport z Ukrainy ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze globalnym. Ta obawa może nie jest rozwiana. Trwa agresja, Rosja niszczy infrastrukturę Ukrainy, więc ryzyko cały czas istnieje” – powiedział Polskiemu Radiu unijny komisarz.

Janusz Wojciechowski podkreślił że w dłuższej perspektywie unijne rolnictwo powinno zostać wzmocnione, aby było bardziej odporne na sytuacje kryzysowe. Ma do tego prowadzić reforma wspólnej polityki rolnej. „Rezerwa kryzysowa, już zresztą użyta, to tylko 500 milionów euro. W przyszłej wspólnej polityce rolnej potrzebujemy o wiele silniejszych instrumentów pomagania rolnikom w sytuacji kryzysowej. Rolnictwo funkcjonuje w tej chwili niestety w permanentnym kryzysie. Są susze, gospodarka jest po covidzie, jest wojna i wzrost cen energii. To jest nadzwyczajna sytuacja” – dodał komisarz do spraw rolnictwa.

W trakcie posiedzenia rozmawiano też o proponowanej przez Komisję Europejską redukcji wykorzystania pestycydów, bioróżnorodności oraz wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo.