Koniec strajku w firmie W&W w Lubsku. Jak zapowiedział dziś na konferencji prasowej przewodniczący zielonogórskiej Solidarności Bogusław Motowidełko, udało się porozumieć w kwestii podwyżek dla załogi zakładu.

Pogotowie strajkowe w W&W w Lubsku rozpoczęło się w lipcu. Było konsekwencją braku porozumienia między pracownikami, a szefostwem firmy. Brak porozumienia był powodem strajku, najpierw kilkugodzinnego, a następnie pełnoskalowego.

– Jednocześnie trwały rokowania, w których brał udział negocjator wyznaczony przez szefową Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Marszałek Elżbietę Polak – podkreslił Motowidełko.

sawicki – motowidelko strajk lubsko

Najważniejsze ustalenia porozumienia to: podwyżka 450 zł dla każdego pracownika, ustalenie podwyżek z terminem od września oraz przywrócenie do pracy szefowej Solidarności w firmie W&W. Postanowiono, że załoga wraca do pracy jeszcze dziś.