Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że rosyjscy okupanci zostaną wypędzeni aż do granicy. Wczoraj Ukraina rozpoczęła ofensywę w rejonie Chersonia.

Ukraiński prezydent w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił, że rosyjscy żołnierze powinni zrezygnować z walki. „Okupanci powinni wiedzieć, że wypędzimy ich do granicy. Do naszej granicy, której linia się nie zmieniła. Najeźdźcy dobrze o tym wiedzą.Jeśli rosyjscy żołnierze chcą przetrwać, to czas, aby uciekli. Wrócili do domu. Jeśli boją się wrócić do Rosji – niech poddadzą się, a my zagwarantujemy im przestrzeganie wszystkich norm Konwencji Genewskich. Jeśli mnie nie posłuchają, zmierzą się z naszymi obrońcami, którzy nie spoczną, nim nie wyzwolą wszystkiego, co należy do Ukrainy” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

W rejonie Chersonia armia ukraińska ostrzeliwuje trasy przemieszczania się, a także miejsca, w których gromadzą się rosyjskie jednostki i ich sprzęt w obwodzie chersońskim. Ukraińskie wyrzutnie rakietowe HIMARS zniszczyły prawie wszystkie duże mosty, pozostały tylko przejścia dla pieszych.

Ukraina stawia opór rosyjskiej agresji od 24 lutego.