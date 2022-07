Na czas wakacji Biblioteka Kultury w Iłowej przygotowała cykl warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi. W najbliższy czwartek dzieci i młodzież spotkają się z kick bokserką Agnieszką Rylik.

Podczas wydarzenia utytułowana zawodniczka sportów walki opowie o swojej drodze do sukcesu. – Rozmowy z gwiazdą, to także zachęta młodych ludzi do aktywności – mówi dyrektor iłowskiej placówki kultury Bartosz Kuświk:

– Mamy nadzieję, że przy okazji spotkania z tak utytułowaną zawodniczką niejeden młody człowiek podejmie decyzję o uprawianiu sportu – zaznacza Bartosz Kuświk:

Dodajmy, że czwartkowe spotkanie zaplanowano na godzinę 17.00.