Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot powiedział w Programie 3. Polskiego Radia, że potępienie Rzezi Wołyńskiej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego byłoby ważne i symboliczne.

W ten sposób prezydencki minister odniósł się do pytania o nieoficjalne informacje mediów, według których Zełeński ma dziś potępić ludobójstwo Polaków na Wołyniu i skierować do Rady Najwyższej projekt ustawy o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie. „Gdyby do tych wydarzeń doszło byłaby to ważna, symboliczna sprawa. Dzisiaj przypominam, data 11 lipca – rocznica na Wołyniu w 1943 roku, zbrodni wypełniającej znamiona ludobójstwa, którą dokonali ukraińscy nacjonaliści” – mówił Szef Gabinetu Prezydenta RP w radiowej Trójce.

Paweł Szrot dodał, że temat Wołynia od lat jest elementem trudnej, wspólnej historii Polski i Ukrainy. Szef Gabinetu Prezydenta RP liczy, że ewentualne słowa ukraińskiego prezydenta zostaną też dobrze odczytane w jego kraju.

79 lat temu, 11 lipca 1943 roku, podczas II wojny światowej, oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przypuściły skoordynowany atak na 99 polskich miejscowości położonych na terenie przedwojennego województwa wołyńskiego. Było to apogeum mordów, które przeszły do historii jako „rzeź wołyńska”. Mogło wówczas zginąć około ośmiu tysięcy Polaków. Od 2016 roku 11 lipca jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.