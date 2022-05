Jutro, w kolejnym meczu PGE Ekstraligi żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów Wlkp. zmierzą się we Wrocławiu z Betard Spartą.

Gospodarze to aktualni mistrzowie Polski, ale w tym sezonie spisują się poniżej swoich możliwości. Wydaje się, że zespół trenera Dariusza Śledzia miał problem z dopasowaniem się do swojego toru, ale szkoleniowiec Sparty liczy na to, że udało się znaleźć rozwiązanie.

Mimo iż Sparta spisuje się poniżej oczekiwań to trener Stali Stanisław Chomski zdaje sobie jednak sprawę, że wyniki poprzednich meczów nie mają żadnego znaczenia.

Wszystko wskazuje na to, że w gorzowskim zespole pojawi się Szymon Woźniak, który odbył już pierwszy, po feralnym wypadku w Gdańsku, trening.

Mecz Stali ze Spartą rozpocznie się o godz. 19.15. Transmisja na naszej antenie.