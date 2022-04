W związku z kłopotami kadrowymi w części młodzieżowej, Stanisław Chomski zdecydował się wzmocnić formację do lat 21 i w niedzielę Polski Związek Motorowy zatwierdził wypożyczenie z Texom Stali Rzeszów – Jakuba Stojanowskiego. Przypomnijmy Mateusz Bartkowiak jest w tej chwili jedynym pewniakiem do składu Moje Bermudy Stali Gorzów w PGE Ekstralidze. Drugie miejsce, przypadło Oliwierowi Ralcewiczowi, kontuzja wyeliminowała z jazdy Oskara Hurysza, który musi czekać na powrót na tor. Wciąż na szesnaste urodziny wyczekuje z niecierpliwością Oskar Paluch. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że Jakub Stojanowski zadebiutuje w barwach Moje Bermudy Stali Gorzów już w dzisiejszym pojedynku z For Nature Solutions Apatorem Toruń. Mecz o godzinie 19.15, a relacja na naszej antenie