Policjanci z komendy w Żarach zatrzymali trzy osoby, które kradły kable telekomunikacyjne. Straty, które spowodowali, wynoszą niemal 100 tys. zł – poinformowała we wtorek Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 44- i 24-lat oraz 27-letnia kobieta. Wszyscy usłyszeli po 15 zarzutów.

„Za kradzież kabli, a tym samym spowodowanie zakłóceń działania linii telekomunikacyjnych może im grozić do 8 lat więzienia, a także obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody”

– przekazała Berestecka.

Do zatrzymań doszło w pierwszej połowie kwietnia br. Najpierw policjanci przy trasie Tuplice – Łazy zatrzymali na gorącym uczynku 27-latkę i 24-latka oraz zabezpieczyli narzędzia używane przez nich do kradzieży kabli. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze dotarli do 44-latka podejrzanego o udział w procederze.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani w krótkich odstępach czasu w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. 15-krotnie ukradli kable telekomunikacyjne na terenie powiatu żarskiego. Uzyskany z nich miedziany drut sprzedawali w punktach skupu złomu.