W sobotę w Gorzowie oficjalnie zainaugurowany zostanie sezon motocyklowy. Miłośnicy dwóch kółek spotkają się o godzinie 10.30 na bulwarze zachodnim, a w samo południe wyruszą na paradę.

– Spodziewamy się około 2.000 motocykli – mówi Jacek Sterżeń.

Inauguracja sezonu motocyklowego będzie połączona z akcją charytatywną Fundacji Mam Marzenie. – Chcemy spełnić marzenie Natana – mówi Iwona Stankiewicz.

Trasa parady przebiegać będzie od ulicy Nadbrzeżnej, przez most Staromiejski, następnie ulicami: Grobla, Zielona, przez most Lubuski, dalej ulicami Podmiejską, Pomorską, Walczaka, Górczyńską, Piłsudskiego, ks. Andrzejewskiego, Roosevelta, Słowiańską, Myśliborską, Konstytucji 3 Maja, Sikorskiego, Chrobrego i zakończenie na ulicy Nadbrzeżnej. Część plenerowa imprezy potrwa do godziny 18.00. Będzie między innymi ognisko i liczne konkursy. Potem organizatorzy zapraszają na Moto Afterparty.