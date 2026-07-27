Jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, wrócimy do silnych działań wojskowych – zapowiedział w poniedziałek (27 lipca) prezydent USA Donald Trump w rozmowie z serwisem Axios. Dodał, że nie daje dyplomacji zbyt dużo czasu.

Prowadzimy z Iranem bardzo zaawansowane rozmowy. Jeśli nie przyniosą rezultatu, wrócimy do bardzo silnych działań wojskowych – powiedział Trump portalowi. Zapytany, ile czasu jest gotów dać dyplomacji, odpowiedział: – Niewiele. Albo wszystko pójdzie szybko, albo wcale.

USA wstrzymały uderzenia

Trump podkreślił, że w piątek zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejną szansę. – Wszyscy, którzy zajmują się Iranem, prosili mnie: nie atakuj – dodał Trump. Po raz kolejny wyraził przekonanie, że Iran chce zawrzeć porozumienie.

Nie było nic do stracenia

– powiedział Trump, wyjaśniając, dlaczego zgodził się na prośbę mediatorów.

Zwrócił uwagę, że po wstrzymaniu ataków ceny ropy spadły, a notowania na giełdzie wzrosły.

Spotkanie Trumpa z Netanjahu

Trump odniósł się też do zaplanowanego na wtorek spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu.

Porozmawiam z Bibim o tym, że gdybym nie był prezydentem, Iran miałby już broń nuklearną, a Izrael zostałby zniszczony

– przekazał Trump.

Axios napisał, że obecne negocjacje koncentrują się na nowym porozumieniu, które miałoby doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz oraz do wznowienia rozmów na temat kompleksowej umowy nuklearnej. Rozmowy prowadzone są głównie między Iranem a Omanem. W proces zaangażowane są również Katar, Pakistan, Egipt oraz wysłannicy Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner.

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Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei w poniedziałek oświadczył, że Teheran nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia wojny. Poinformował, że zagraniczni mediatorzy kontynuują przekazywanie wiadomości pomiędzy Iranem a USA, ale żadne rozmowy z tym krajem nie są obecnie prowadzone. Przekazał również, że rozmowy Iranu z Omanem na temat zarządzania ruchem statków przez cieśninę Ormuz są pozytywne, ale cieśnina pozostaje zamknięta.