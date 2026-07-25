Dominik Kubera z Falubazu Zielona Góra nie awansował do przyszłorocznego cyklu Grand Prix.

W turnieju Grand Prix Challenge, który odbył się we włoskim Terenzano Kubera zdobył sześć punktów i zajął 12. miejsce. Przepustkę uzyskała jedynie czołowa czwórka w składzie: Robert Lambert, Rohan Tungate, Kacper Woryna i Kim Nilsson.

Reprezentujący Łotwę Andrzej Lebiediew z Falubazu zajął piątą lokatę z dziewięcioma punktami. Jeżeli jednak dzisiejszy zwycięzca, czyli Lambert zajmie w tegorocznym GP miejsce w pierwszej siódemce, to automatycznie w cyklu utrzyma się także Łotysz.