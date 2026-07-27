Jak co poniedziałek zapraszamy na Magazyn Sportowy Radia Zachód!
W dzisiejszym wydaniu:
- Rozmowa z Magdaleną Żelazną z AZS-u AWF Gorzów, która na lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski zdobyła srebro w chodzie na 10 000 metrów.
- Lechia Zielona Góra po inauguracji piłkarskiej II ligi – zadowolenie czy niedosyt po remisie? Opowiadają o tym Przemysław Bargiel i prezes Maciej Murawski.
- Odra Bytom Odrzański dostaje zimny prysznic w ostatnim sparingu przed startem III ligi, a prezes klubu Piotr Michalewicz w swoim stylu zapowiada walkę o najwyższe cele.
- Świetne występy para tenisistów stołowych Startu Zielona Góra. U nas Piotr Grudzień opowiada o swoim ostatnim starcie i sensacji sprawionej przez młodziutkiego Tobiasza Główczyka.