W powiecie żarskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed komisją wojskową dotyczy młodych mężczyzn oraz kobiet z powiatu żarskiego.

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje między innymi mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz tych z roczników od 1998 do 2002, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Jak mówi major Robert Wiśniewski z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Żagania, jest to coroczne przedsięwzięcie:

– Tegoroczna kwalifikacja w powiecie obejmie około 600 osób – dodaje major Wiśniewski:

Dodajmy, że kwalifikacja wojskowa w powiecie żarskim potrwa do 29 kwietnia.