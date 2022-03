Premier Mateusz Morawiecki wezwał Szwajcarię do zamrożenia i konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów ulokowanych w tym kraju. Szef rządu w Warszawie spotkał się z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem. Rozmowy były poświęcone między innymi sposobom pomocy Ukrainie.

„Szwajcaria jest miejscem, gdzie wielu oligarchów rosyjskich ulokowało swoje majątki. Tam muszą one zostać w odpowiedni sposób potraktowane – czyli zamrożenie, konfiskata majątków oligarchów rosyjskich. Do tego namawiałem pana prezydenta, żeby Szwajcaria bardzo zdecydowanie do tego podeszła”