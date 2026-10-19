W naszej jesiennej poczekalni coraz więcej propozycji, dorzucamy kolejne, niekoniecznie melancholijne. Oto nasze rekomendacje:

DAWID KWIATKOWSKI Tak Bym Chciał…

Nowy album Dawida Kwiatkowskiego to niezwykle osobista, pełna słońca, ale i refleksji opowieść o uczuciach, które nie gasną wraz z upływem czasu, oraz o relacjach definiujących nasze życie. Płyta jeszcze przed oficjalną premierą uzyskała status złotej.

Punktem wyjścia dla nowego materiału stały się nie tylko krajobrazy i klimat krajów południowych, ale przede wszystkim symbolika pory dnia, w której słońce świeci najmocniej.

– Nazwałem tę płytę 'Południe’ nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze. Bo południe trwa tylko chwilę – mówi o wydawnictwie Artysta.

W warstwie lirycznej Artysta dotyka tematów tęsknoty, niedokończonych rozmów oraz pamięci o ludziach, którzy zostają w nas na zawsze, nawet po swoim odejściu. Muzycznie album rozgrzewa klimatem południowego powietrza, łącząc energię z poruszającą nostalgią.

– Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do Ciebie – dodaje Dawid.

Okazuje się, że spora grupa odnalazła wśród nowych piosenek Dawida kawałek siebie, ponieważ album już dzień przed premierą uzyskał status złotej płyty.

VITO BAMBINO Mimo Najlepszych Chęci

Utwór powstał w związku z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. Artysta wykorzystuje muzykę, by zwrócić uwagę na doświadczenia dzieci, które każdego dnia mierzą się z niezrozumieniem i trudnościami w szkolnym środowisku.

Nowa propozycja Vito Bambino to coś więcej niż kolejna pozycja w jego dyskografii. 'Mimo Najlepszych Chęci’ podejmuje temat potrzeby akceptacji, poczucia odmienności i emocji, które nie zawsze łatwo wyrazić słowami. Piosenka powstała w ramach inicjatywy 'Inny rytm to nie błąd.

W 'Mimo Najlepszych Chęci” Artysta kieruje uwagę słuchaczy na perspektywę osób, dla których codzienne sytuacje mogą stanowić znacznie większe wyzwanie, niż wydaje się ich otoczeniu. Piosenka dotyka problemu niezrozumienia, trudności w komunikacji oraz presji związanej z koniecznością dostosowania się do przyjętych norm.

To opowieść o próbie odnalezienia własnego miejsca w świecie, który nie zawsze uwzględnia indywidualne potrzeby. Szczególnego znaczenia nabiera w kontekście dzieci neuroatypowych, często ocenianych przez pryzmat zachowania, bez dostrzegania jego rzeczywistych przyczyn.

Premiera singla towarzyszy rozpoczęciu ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie świadomości na temat neuroróżnorodności w edukacji. Z szacunków przywoływanych przez organizatorów wynika, że w polskich szkołach może uczyć się około pół miliona dzieci neuroatypowych, w tym uczniów w spektrum autyzmu, z ADHD czy dysleksją.

Kampania 'Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka’ nie ogranicza się do premiery muzycznej. Towarzyszą jej działania edukacyjne, materiały informacyjne oraz inicjatywy skierowane do rodzin dzieci neuroatypowych i pracowników szkół.

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest Pomarańczowy Telefon Wsparcia Fundacji Avalon, za pośrednictwem którego można skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych. Organizatorzy przygotowali także dodatkowe materiały edukacyjne i webinary.

Z projektem związana jest również kolekcja produktów sygnowanych przez Vito Bambino. Dochód ze sprzedaży, po odliczeniu kosztów, ma pomóc w finansowaniu dodatkowych dyżurów specjalistów udzielających wsparcia

HELA Przez Przypadek

Po występach na Open’er Festivalu, Męskim Graniu i Olsztyn Green Festivalu HELA wraca z nowym utworem. 'Przez Przypadek’ powstało podczas pracy nad zupełnie inną piosenką.

To piąty singiel HELI i kolejny krok w stronę jej debiutanckiego wydawnictwa. Premiera zamyka intensywny sezon, podczas którego artystka otworzyła Flow Stage na Open’er Festivalu, dwukrotnie wystąpiła na Scenie Ż Męskiego Grania oraz rozpoczęła koncerty na głównej scenie Olsztyn Green Festivalu.

– 'Przez Przypadek’ naprawdę powstało przez przypadek. Pisaliśmy z producentem inny numer, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o naszych związkach i historiach znajomych. Nagle okazało się, że zrobiliśmy piosenkę. To było cztery miesiące temu, a ja nadal bardzo lubię do niej wracać.

Nowy singiel pozostaje w świecie alternatywnego popu i elektroniki, w którym HELA konsekwentnie rozwija swój autorski język. Artystka łączy bezpośrednie teksty o relacjach i dorastaniu z wyrazistym wokalem, współczesną produkcją i charakterystyczną, świadomie budowaną estetyką wizualną. Oficjalny profil artystki podkreśla, że muzyka jest dla niej pełnoprawną i osobistą formą wypowiedzi, a każdy utwór tworzy spójną całość muzyczną, tekstową i estetyczną.

ASHE Stop The Wedding!

Ceniona wokalistka i autorka piosenek Ashe umieściła włąśnie na rynku swój czwarty album studyjny 'The Girl Of Your Dreams’.

Nowy album otwiera zupełnie nowy rozdział w twórczości Artystki. Przy pracy nad materiałem Ashe ponownie połączyła siły ze swoim długoletnim producentem Noah Conradem (odpowiedzialnym m.in. za sukcesy Chappell Roan, Role Model czy BTS), z którym wcześniej stworzyła debiutancką płytę 'Ashlyn’ oraz przełomowy, platynowy singiel 'Moral Of The Story’. Duet przygotował zestaw piosenek, które mając rozmach i filmowy klimat, opowiadają o chaosie życia.

– Mam poczucie, że próbowałam napisać 'The Girl Of Your Dreams’ przez całe moje życie – wyjaśnia Ashe. – W końcu zrobiła to najzdrowsza, aktualna wersja mnie samej, co w efekcie dało mi mnóstwo wolności, by być zabawną i dramatyczną, i ze złamanym sercem, ale bez lęku przed tym wszystkim. Znalazły się tu fragmenty każdej wersji mnie samej, ale po raz pierwszy nie czuję, żebym próbowała stać się kimś innym albo uciec od samej siebie. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzyłam – dodaje z uśmiechem wokalistka.

Krążek podąża za sukcesem pierwszego singla promocyjnego 'Stop The Wedding!’, który w zaledwie trzy tygodnie od premiery zgromadził ponad 15 milionów odtworzeń w serwisie Spotify, trafiając na czołowe playlisty (m.in. Hot Hits USA, Pop Rising) oraz do zestawień TOP 50 trendujących dźwięków na TikToku.

Dotychczasową dyskografię solową artystki tworzy trylogia albumów: Ashlyn (2021), Rae (2022) oraz utrzymany w klimacie Nashville Willson (2024), doceniony m.in. przez magazyny 'Forbes’ i 'People’. W zeszłym roku wokalistka wraz z Finneasem współtworzyła także entuzjastycznie przyjęty duet The Favors. Ashe ma na swoim koncie współpracę oraz wspólne trasy koncertowe z takimi gwiazdami jak Niall Horan, Noah Kahan, Kelsea Ballerini, Gracie Abrams czy Benson Boone.

TAYLOR SWIFT Patient Zero

Taylor Swift niespodziewanie rozszerzyła album 'The Life of a Showgirl’ o cztery dodatkowe utwory. W piątek 25 września do serwisów streamingowych trafiła rozszerzona wersja piętnastej płyty wokalistki. Na wydawnictwie znalazły się 'Cleveland!’, 'Pink Clouding’, 'Babylon’ oraz promowany jako singel 'Patient Zero’.

W utworze narratorka przedstawia siebie jako kobietę, która jako pierwsza przekonała się, jaki naprawdę jest jej były partner. Później dostrzega podobne zachowania w jego kolejnym związku. W tekście pojawiają się także odniesienia do pozorów, pod którymi bohater ma ukrywać swoją prawdziwą naturę.

’Patient Zero’ wzbudzał emocje jeszcze przed premierą utworu. Wcześniej uwagę internautów przyciągnęła okładka singla. Dyskusję wywołał także sposób wydania singla. Przygotowano trzy osobne wydania fizyczne: standardowe, akustyczne oraz fortepianowe. Każda wersja znalazła się na oddzielnej płycie, zamiast trafić na jedno wydawnictwo.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

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Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00