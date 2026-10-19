Nowość, nowość…
Zapraszamy do odwiedzenia specjalnej konkursowej zakładki na kanale Redakcji Reportażu Radia Zachód.
Wywiady video z naszymi uczestnikami i członkami Jury. Niebawem dostępny będzie też zapis video uroczystej Gali konkursu.
Nowość, nowość…
Zapraszamy do odwiedzenia specjalnej konkursowej zakładki na kanale Redakcji Reportażu Radia Zachód.
Wywiady video z naszymi uczestnikami i członkami Jury. Niebawem dostępny będzie też zapis video uroczystej Gali konkursu.
W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy RCB wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Jak podano,...
W województwie lubuskim nagrywane są plenery zdjęciowe do serialu fabularnego, który powstaje na zamówienie jednej z platform internetowych. Ostatnio filmowcy...
Gmina Słubice zakończyła budowę sieci kanalizacyjnej w Świecku i Rybocicach. To finał jednej z największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ostatnich...
Żarskie Stowarzyszenie Pomagam po raz kolejny wydało kalendarz charytatywny. W poprzednich latach cegiełki przekazane przez darczyńców za terminarz przekazano na...
Przy Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym w Żarach powstała nowa pracownia kształcenia zawodowego. W pomieszczeniach po dawnej bursie powstał także wielostanowiskowy warsztat....
Dobiega końca modernizacja ulicy Dolnośląskiej i Huculskiej w Żarach. Wartość zadania to ponad 9 milionów złotych. Samorząd otrzymał na realizację...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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