Gościem był Mateusz Karkoszka, sekretarz Strzelec Krajeńskich, przewodniczący rady powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Gościem był Mateusz Karkoszka, sekretarz Strzelec Krajeńskich, przewodniczący rady powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Ulice, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa już są, podobnie jak ławki, nowe parkingi, oznakowanie czy nasadzenia. Z placu budowy zniknął...
Pan Artur Czernicki z Urzut został zwycięzcą wrześniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. W decydującej rozgrywce pokonał panów: Jacka Stankiewicza z...
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa żarskie Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego zaprasza na spacer szlakiem zabytków polskiej stolicy Dolnych Łużyc. Jeszcze dziś...
Coraz bliżej do zakończenia jednej z większych inwestycji w Brzeźnicy. Samorząd ogłosił przetarg na ostatni etap prac przy powstającym od...
W Skwierzynie odbędą się w sobotę (26.09) uroczystości z okazji 80 rocznicy powołania do życia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej....
Prelekcje na temat literatury science-fiction, blok konkursowy i sesje gier RPG - na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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