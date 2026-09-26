Dziś tylko 2 nowości, najlepiej wypadła Kaeyra, poza notowaniem Cleo i grupa Backstreet Boys z Psim Patrolem. Na szczycie… pięknie… ZALIA!

40. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

39. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

38. SKUBAS Życie Jest Piękne

37. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

36. THE KOLORS Rolling Stones

35. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

34. TAKE THAT; MICHAEL PATRICK KELLY Feel My Love

33. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem

32. BAUSA Magnetic

31. BLANKA YEYEYO

30. OSKAR CYMS Bez Końca

29. SOMBR My Body Isn’t Ready

28. EMO; SARSA Zostań

27. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!

26. KUBA i KUBA Chłopaki

25. LOST FREQUENCIS; MARI FROES Paraiso

24. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

23. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

22. BRYSKA Szklane Oczy

21. KAEYRA Na Moje Nieszczęście

20. JAMES BLUNT Tastes Like Summer

19. SANAH Itepe Itede

18. OCEANA Sunshine

17. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

16. TAME IMPALA Loser

15. KATSEYE Animal

14. MILEY CYRUS Bass Persuades

13. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

12. JUBEL Ocean House

11. FAST BOY Music Sounds

10. CAITY BASER Let’s Talk

9. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz

8. ARTUR ROJEK Mirafiori

7. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

6. SYLWIA GRZESZCZAK Mango

5. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor

4. MONDO Gold

3. KAROL G; BRUNO MARS Still

2. MARGARET Primabalerina

1. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.