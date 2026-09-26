Dziś tylko 2 nowości, najlepiej wypadła Kaeyra, poza notowaniem Cleo i grupa Backstreet Boys z Psim Patrolem. Na szczycie… pięknie… ZALIA!
40. MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
39. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
38. SKUBAS Życie Jest Piękne
37. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
36. THE KOLORS Rolling Stones
35. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
34. TAKE THAT; MICHAEL PATRICK KELLY Feel My Love
33. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem
32. BAUSA Magnetic
31. BLANKA YEYEYO
30. OSKAR CYMS Bez Końca
29. SOMBR My Body Isn’t Ready
28. EMO; SARSA Zostań
27. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!
26. KUBA i KUBA Chłopaki
25. LOST FREQUENCIS; MARI FROES Paraiso
24. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
23. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
22. BRYSKA Szklane Oczy
21. KAEYRA Na Moje Nieszczęście
20. JAMES BLUNT Tastes Like Summer
19. SANAH Itepe Itede
18. OCEANA Sunshine
17. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
16. TAME IMPALA Loser
15. KATSEYE Animal
14. MILEY CYRUS Bass Persuades
13. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
12. JUBEL Ocean House
11. FAST BOY Music Sounds
10. CAITY BASER Let’s Talk
9. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz
8. ARTUR ROJEK Mirafiori
7. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
6. SYLWIA GRZESZCZAK Mango
5. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor
4. MONDO Gold
3. KAROL G; BRUNO MARS Still
2. MARGARET Primabalerina
1. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.