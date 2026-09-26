Rugbyści Watahy RC Zielona Góra przegrali u siebie z KS Rugby Ruda Śląska 24:69 na inaugurację II ligi.

Goście prowadzili niemal od początku, ale pierwsza połowa była wyrównana, bo Zielonogórzanie potrafili odpowiedzieć na większość ciosów rywali. Do przerwy ekipa z Rudy Śląskiej wygrywała 19:10, a w drugiej połowie błyskawicznie odjechała, co chwilę meldując się w polu punktowym „Dzików”. Wataha zerwała się dopiero w samej końcówce, gdy w krótkim czasie potrafiła zdobyć dwa szybkie przyłożenia.

Michał Kopczyński, Wataha:

Marcin Greinert, trener gości:

Więcej o meczu i sytuacji Watahy na progu nowego sezonu w „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra (poniedziałek, 18:00 – 20:00) oraz po emisji na rzg.pl.