W województwie lubuskim startuje nowa akcja policji „Przyszłość a Ty”. Jej celem jest dotarcie do młodzieży przede wszystkim z antynarkotykowym przekazem, ale i ostrzeżeniem przed innymi współczesnymi zagrożeniami. Akcję wspierają m.in. urząd marszałka, wojewody i kurator oświaty.

W akcję „Przyszłość a Ty” zaangażowano młodzieżowy sejmik województwa lubuskiego, a także przedstawicieli młodzieżowych rad miasta. Dziś odbyło się spotkanie koordynujące start nowego programu. Więcej szczegółów poznać mamy wkrótce.