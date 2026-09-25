W „Filmach Wartych Zachodu” produkcja historyczna oparta na faktach. „Niebo nad Normandią” opowiada o kulisach przygotowań do lądowania aliantów w Normandii w 1944 roku. To kluczowa operacja, która miała istotny wpływ na ostateczną porażkę nazistów w drugiej wojnie światowej. Zapraszają Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz.
UE potwierdza wstępną zgodę ws. funduszu dozbrajającego Ukrainę
Szefowa unijnej dyplomacji potwierdza wstępne ustalenia krajów członkowskich w sprawie funduszu na dozbrajanie Ukrainy. "To dobra wiadomość dla Ukrainy i...