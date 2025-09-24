Pałac w Lipnej w gminie Przewóz powoli odzyskuje dawną świetność. Wszystko za sprawą małżeństwa z Warszawy, które odkupiło będący w ruinie obiekt. Obecnie nowi właściciele poszukują starych dachówek oraz cegieł.

W tej chwili udało się zabezpieczyć 4 z 7 budynków pałacowego kompleksu. – Pracy jest ogrom, ale chcemy, aby to miejsce żyło, bo na to zasługuje. To zakątek z ciekawą historią, bo w zabudowaniach podczas tak zwanego długiego marszu nocowali żołnierze ewakuowani z obozu jenieckiego w Żaganiu. My chcemy tę historię opowiadać – mówi Wawrzyniec Putkiewicz:

– Odkąd przyjechaliśmy tutaj sześć lat temu sukcesywnie zmieniamy cegła po cegle to miejsce – mówi właściciel:

– Wykonaliśmy już około tysiąc siedemset metrów kwadratowych samych dachów, krytych starą, zabytkową dachówką – wylicza Wawrzyniec Putkiewicz:

– Jeden z budynków zawalił się nam dwa tygodnie po podpisaniu umowy kupna. Teraz robimy wszystko, aby go odbudować – zaznacza włodarz kompleksu:

Dodajmy, że wszystkie prace odbywają się pod nadzorem konserwatorskim.