Dziesiąty punkt zdobyli w dziewiątym meczu sezonu III ligi piłkarze Stilonu Gorzów, którzy zremisowali u siebie bezbramkowo z ROW-em Rybnik.

W pierwszej połowie przeważali goście, ale to Stilon miał najlepszą sytuację całego spotkania, gdy pojedynek sam na sam z bramkarzem gości przegrał Mateusz Walczak. ROW skonstruował kilka groźnych akcji, w których brakowało dokładnego wykończenia:

W drugiej części więcej inicjatywy mieli gorzowianie, ale ich akcje najczęściej rozbijały się o blok defensywny z Rybnika: