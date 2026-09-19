Z dobrej strony pokazali się czołowi zawodnicy Startu Gorzów podczas pierwszego dnia finału Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski, które odbywa się w Gorzowie.

W łączonych klasach niepełnosprawności w pchnęciu kulą kobiet wygrała Renata Śliwińska a druga była Faustyna Kotłowska, której zabrakło zaledwie 15 centymetrów do wyrównania rekordu życiowego sprzed roku, będącego zarazem rekordem mistrzostw świata. W skoku w dal z wynikiem 6,73 m. zwyciężył Bartosz Sienkiewicz, to 20 cm mniej od jego własnego rekordu Europy:

Dodajmy, że w tym konkursie skoku w dal, które także był łączonym dla kilku klas niepełnosprawności drugie miejsce po przeliczeniu wyników zajął Fabian Haręża ze Startu Zielona Góra. Z innych ciekawszych wyników bezkonkurencyjny w pchnięciu kulą z pozycji siedzącej był Lech Stoltman ze Startu Gorzów a Renata Śliwińska z niezłym wynikiem 23,31 m wygrała rzut dyskiem. W niedzielę drugi dzień zawodów, kończący rywalizację.