Amstaff, pitbull, owczarek belgijski , doberman – bezpieczny pies to nie tylko kwestia rasy?

jak wychować psa, który jest silny, wymagający i pełen energii? Czy agresja zależy od rasy, czy przede wszystkim od wychowania i doświadczeń psa? Jak socjalizować szczeniaka, uczyć go granic i reagować na pierwsze niepokojące zachowania?

Czy agresywny pies się rodzi, czy agresji można go nauczyć? Jak socjalizować szczeniaka, żeby w przyszłości spokojnie reagował na ludzi, dzieci i inne psy? Czy pozwalać mu bawić się z każdym napotkanym psem? I co zrobić, kiedy niewinne szczenię zaczyna warczeć, bronić jedzenia albo rzucać się na inne psy?

W rozmowie z behawiorystką zwierząt – AGNIESZKĄ ARABCZYK – porozmawiam o wyborze rasy, granicach, szkoleniu, wyciszaniu i błędach, które mogą mieć poważne konsekwencje, szczególnie w przypadku psów silnych i wymagających.

Sprawdzimy też, gdzie kończy się zwykły problem wychowawczy, a zaczyna zachowanie, z którym właściciel nie powinien radzić sobie sam.

O dobermanach opowie lek. wet Szymon Bałek

Skąd bierze się agresja kotów – behawiorystka Małgorzata Biegańska-Hendryk w cyklu „Co w kocie piszczy?”

Fot. Amstaff szczeniak Pixabay