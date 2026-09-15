Gościem Marcina Sasima jest Roman Gawroniak, kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Gościem Marcina Sasima jest Roman Gawroniak, kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Serial „Wdowia zatoka” triumfował na 78. ceremonii rozdania nagród Emmy w Los Angeles, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek....
Wycieczka rowerowa, grill nad zalewem i panele edukacyjne. Tak spędzą w sobotę czas chętni mieszkańcy z sołectw iłowskiej gminy. Start...
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o...
Iłowska gmina doświetli 24 przejścia dla pieszych. Całkowita wartość projektu to blisko 270 tysięcy złotych. Samorząd otrzymał na realizację zadania...
Osiem zwycięstw, cztery drugie miejsca i jedno trzecie - to dorobek lekkoatletów Agrosu Żary podczas mityngu Athletics Kids Weekend w...
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko małżeństwu z Gorzowa Wlkp. Prokuratura zarzuciła im wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mieli...
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