Urszula Zydorczak pracowała jako fizjoterapeutka, ale zawsze pasjonowała ją fotografia. Po tym jak dostała w prezencie aparat dobrej jakości zaczęła rozwijać swoją fotograficzną pasję. Jej zdjęcia doceniają wybitni polscy fotograficy, zauważają jej swoisty sposób patrzenia na rzeczywistość.

Urszulę i Martę Wrzask połączyła fotografia. Każda z nich fotografuje co innego i w inny sposób, ale wspierają się wzajemnie. Teraz marzeniem obu Pań jest to, żeby udało się wydać album.

Realizacja i muzyka Paweł Słoniowski.

FOTO: Małgorzata Koczmara, Beata Lutowierska, Artur Pawłowski, Ewa Laskowska, Magda Jończyk, Iwona Bal, Artur Radecki