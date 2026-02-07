Prezydent RP Karol Nawrocki, przebywający w Mediolanie w związku z inauguracją zimowych igrzysk olimpijskich, spotkał się w sobotę (7 lutego) z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry. W spotkaniu uczestniczył też prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Piesiewicz napisał na platformie X: „Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich”.

„Dziękuję Panie Prezydencie za wsparcie tej idei”

Następnie dodał: „Dziękuję Panie Prezydencie za wsparcie tej idei, to dla nas bardzo cenne”.

Polska przygotowuje się do ubiegania się o organizację letnich igrzysk w 2040 lub 2044 roku.

W piątek prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii inauguracji igrzysk olimpijskich na mediolańskim stadionie San Siro, a w sobotę odwiedził wioskę olimpijską w stolicy Lombardii i spotkał się z polskimi sportowcami.