Prezydent RP Karol Nawrocki, przebywający w Mediolanie w związku z inauguracją zimowych igrzysk olimpijskich, spotkał się w sobotę (7 lutego) z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry. W spotkaniu uczestniczył też prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.
Piesiewicz napisał na platformie X: „Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich”.
„Dziękuję Panie Prezydencie za wsparcie tej idei”
Następnie dodał: „Dziękuję Panie Prezydencie za wsparcie tej idei, to dla nas bardzo cenne”.
Polska przygotowuje się do ubiegania się o organizację letnich igrzysk w 2040 lub 2044 roku.
Dalsza część tekstu pod wpisem
Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. Dziękuję Panie Prezydencie @NawrockiKn za wsparcie tej idei, to dla nas bardzo cenne. pic.twitter.com/bhS97qbbbD
— Radosław Piesiewicz (@RPiesiewiczPKOl) February 7, 2026
W piątek prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii inauguracji igrzysk olimpijskich na mediolańskim stadionie San Siro, a w sobotę odwiedził wioskę olimpijską w stolicy Lombardii i spotkał się z polskimi sportowcami.
Czytaj także:
Igrzyska 2026. Szef Polskiej Misji Olimpijskiej: zawodnicy zadowoleni z warunków w Mediolanie
Szef Polskiej Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki powiedział PAP w sobotę, że zawodnicy są zadowoleni z warunków w wiosce w Mediolanie. Podkreślił też, że miły klimat panował podczas spotkania z...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Igrzyska 2026. Minister sportu Rutnicki spotkał się w Mediolanie z komisarzem UE
Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki spotkał się w sobotę (7 lutego) w Mediolanie z komisarzem UE do spraw solidarności międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glennem Micallefem z Malty....Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Igrzyska 2026. Dziś pierwsze mecze curlingu. Polacy czekają do piątku
W środę wieczorem (4 lutego), dwa dni przed ceremonią otwarcia igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, odbędą się pierwsze olimpijskie zawody - mecze curlingu par mieszanych. Pierwsi Polacy zaprezentują się w piątek,...Czytaj więcejDetails