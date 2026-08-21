Strona polska nie może prawnie i formalnie nic zrobić w sprawie umorzenia przez Izrael śledztwa dotyczącego śmierci Damiana Sobóla – oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Polak jest jedną z ofiar izraelskiego ostrzału konwoju wolontariuszy World Central Kitchen w 2024 roku. W tej sprawie polskie MSZ wezwało ambasadora Izraela w Polsce.

Na antenie Programu 1 Polskiego Radia Ignacy Niemczycki wyjaśniał, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje wyjaśnień od przedstawiciela władz izraelskich:

Damian Soból zginął 1 kwietnia 2024 roku w izraelskim ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Grupa pojazdów dostarczających żywność w Strefie Gazy została ostrzelana z powietrza przez wojsko izraelskie w nadmorskim mieście Dajr al-Balah. Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy.

W środę izraelska prokuratura ogłosiła decyzję o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania ws. ostrzału konwoju wolontariuszy z World Central Kitchen w Strefie Gazy.