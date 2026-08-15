W tym notowaniu 4 nowości, no i oczywiście 4 wypadki. W gronie pechowców dzisiaj Krzysztof Zalewski, Kuba i Kuba, Jennifer Lopez z Davidem Guettą i Yearboox. Mamy też zmianę lidera!

40. BLETKA Tańcz

39. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?

38. FEEL Ze Mną Bądź

37. DAWID PODSIADŁO Sezon

36. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata

35. A*TEENS You Got The Look

34. KATSEYE Animal

33. ZAKOPOWER Otentutoja

32. SKUBAS Życie Jest Piękne

31. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston

30. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

29. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak

28. SOMBR My Body Isn’t Ready

27. MARISSA Odkochaj

26. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

25. MADONNA Love Sensation

24. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai

23. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!

22. MECNER Kim Jestem

21. U2 Street Of Dreams

20. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You

19. ALEX WARREN Passenger

18. CLEO Kolory Lata

17. MARGARET Primabalerina

16. OSKAR CYMS Bez Końca

15 MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love

14. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom

13. MICHAŁ SZPAK Maj

12. SANAH Itepe Itede

11. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam

10. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

9. THE KOLORS Rolling Stones

8. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

7. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up

6. OCEANA Sunshine

5. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

4. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

3. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez

2. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

1. JUBEL Ocean House

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.