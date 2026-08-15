W tym notowaniu 4 nowości, no i oczywiście 4 wypadki. W gronie pechowców dzisiaj Krzysztof Zalewski, Kuba i Kuba, Jennifer Lopez z Davidem Guettą i Yearboox. Mamy też zmianę lidera!
40. BLETKA Tańcz
39. SARSA Czy Będziemy Się Pamiętać?
38. FEEL Ze Mną Bądź
37. DAWID PODSIADŁO Sezon
36. GIBBS; IGO; 4MONEY Ostatni Dzień Lata
35. A*TEENS You Got The Look
34. KATSEYE Animal
33. ZAKOPOWER Otentutoja
32. SKUBAS Życie Jest Piękne
31. JASIEK PIWOWARCZYK Halo Houston
30. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
29. MARCIN SÓJKA A Potem I Tak
28. SOMBR My Body Isn’t Ready
27. MARISSA Odkochaj
26. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
25. MADONNA Love Sensation
24. SHAKIRA; BURNA BOY Dai Dai
23. WIKTOR WALIGÓRA To Jest To!
22. MECNER Kim Jestem
21. U2 Street Of Dreams
20. TAYLOR SWIFT I Knew It, I Knew You
19. ALEX WARREN Passenger
18. CLEO Kolory Lata
17. MARGARET Primabalerina
16. OSKAR CYMS Bez Końca
15 MADONNA; SABRINA CARPENTER Bring Your Love
14. MROZU Nie Ma Miejsca Jak Dom
13. MICHAŁ SZPAK Maj
12. SANAH Itepe Itede
11. WIKTORIA KIDA; KSIEGA ŻYWIOŁÓW Co Mi Tam
10. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
9. THE KOLORS Rolling Stones
8. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
7. BACKSTREET BOYS; PAW PATROL Bottle Up
6. OCEANA Sunshine
5. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
4. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
3. HANIA KUZIMOWICZ; KAEYRA Szkoda Na To Łez
2. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
1. JUBEL Ocean House
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.