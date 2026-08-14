Rozpoczął się długi weekend, który wielu z nas spędzi nad wodą. Policja przypomina, by podczas wypoczynku nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze apelują, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i stosować się do poleceń ratowników:

Mówi Anna Baran z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Statystyki pokazują, jak poważny jest problem. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia do 14 sierpnia w Polsce utonęło już 166 osób.

Policjanci zwracają też uwagę, by nie wchodzić do wody po alkoholu, nie przeceniać swoich umiejętności i nie skakać do nieznanej wody. Dzieci nad wodą powinny pozostawać pod stałą opieką dorosłych:

Wakacje kończą się 31 sierpnia, a 1 września rozpoczyna się rok szkolny. Przed nami więc jeszcze 18 dni letniego wypoczynku – zadbajmy, by były przede wszystkim bezpieczne.